"Уважаемый господин президент Яценюк": О чем говорили на съезде "Народного фронта"

Источник: 112.ua

"Звучит неплохо"

На первый за три года съезд "Народного фронта" пришел десант министров от партии. В частности, присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования Лилия Гриневич, министр экологии Остап Семерак, секретарь СНБО Александр Турчинов. Пожаловали и друзья-соперники из "Блока Петра Порошенко". В зале "Мыстецкого арсенала" был замечен лидер фракции Артур Герасимов, позже заявивший, что пришёл "по-братски поддержать "Народный фронт", народный депутат Григорий Шверк. В зале также был замечен политтехнолог Тарас Березовец, который, как принято считать, сотрудничает с Администрацией президента.

Сам же съезд начался с отчета о партийных успехах за истекшие три года. Организаторы виртуально вернули делегатов и гостей к временам Майдана и продемонстрировали небольшой фильм, в котором рассказывалось, как фронтовики в 2014 году "спасли Украину в сложное время, когда не было ни силовиков, ни денег". Не обошлось и без камешка в огород "Блока Петра Порошенко". С экрана рассказывалось, как партия Яценюка "спасла страну от монополизации власти". К тому же "фронтовики" напомнили, что безвизовый режим с Евросоюзом – это не только заслуга главы государства.

Официальную часть съезда открыл экс-премьер Арсений Яценюк. Он зачитал ряд приветствий от лидеров зарубежных политических сил. В одной из них, среди прочего, говорилось: "Уважаемый господин президент Яценюк".

"Звучит неплохо", - полушутливо отметил экс-премьер.

Позже экс-премьер и сам прямо намекнул о своих президентских амбициях.

"Наша цель - участие в президентских и парламентских выборах 2019 года. Нам есть что сказать", - заверил Яценюк, рассказывая о достижениях партии за последние три года.

У делегатов от областных организаций было совсем другое настроение. "Сидишь подальше от начальства, поближе к кухне", - шутил один из участников мероприятия.

Наш друг Владимир

После вступительного слова экс-премьер пригласил своего "наступника" – нынешнего руководителя правительства Владимира Гройсмана. Перед этим Яценюк рассыпался в похвалах нынешнему премьер-министру.

Премьер же, в свою очередь, ответил своему предшественнику взаимностью, отметив, что в 2014 году необходимы были решительные действия, которые сделал "настоящий лидер Арсений Яценюк".

И не обошелся без похвалы себе любимому, напомнив о принятии пенсионной и медицинской реформ, и добавил, что "впереди много работы", а также вновь рассказал о планах по строительству дорог и "модернизации Украины".

"Мы боремся не за власть… Наша цель, чтобы украинцев стало больше. Вместе мы победим", - подчеркнул руководитель правительства, завершая свое выступление.

После выступления Владимир Гройсман в сопровождении Арсения Яценюка покинул здание "Мыстецкого арсенала". В комментарии журналистам руководитель правительства отметил, что пока не определился со своим участием в предстоящих в 2019 году парламентских выборах.

Яценюк пошел в президенты?

После проводов премьера Яценюк выступил с речью перед участниками съезда. В ней он, в частности, прямо намекнул на собственные президентские амбиции, а также провозгласил собственную программу: вступление в ЕС и НАТО.

"Уважаемые друзья, мы призываем вас предоставить нам план действий (относительно членства в Евросоюзе)… Мы выполним этот план. Нам также нужно подписать план действий касательно членства в НАТО", - добавил экс-руководитель правительства.

В то же время Яценюк заявил о необходимости расширения в среднесрочной перспективе полномочий премьер-министра. Он отметил, что пока премьер может лишь "уволить руководителя собственного аппарата". Позже Яценюк заявил, что партия определится с кандидатом в президенты в 2018 году.

Впрочем, делегаты съезда рассказали, что пока это декларации о намерениях.

"Сказать - не значит сделать… Пока это звучит так: если вы не будете с нами дружить, то мы пойдем отдельно", - рассказали сразу несколько депутатов-фронтовиков.

По данным источников , в Администрации президента рассматривается вариант участия Яценюка в президентских выборах в качестве технического кандидата.

А сейчас выступает начальник транспортного цеха

После выступления Арсения Яценюка началась серия отчетов с акцентом "Мы сделали невозможное". Перед делегатами выступили представители от "Народного фронта": спикер парламента Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер парламентских фронтовиков Максим Бурбак. Они отчитались о собственных достижениях, напомнив, среди прочего, о декоммунизации и войне на Донбассе.

"Мы победим, и поможет нам Бог", - завершил свое выступление спикер парламента Андрей Парубий. Со своей стороны секретарь СНБО Александр Турчинов в комментарии журналистам заверил, что не собирается в президенты.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко со своей стороны похвалился принятием закона об ограничении выступлений в Украине российских исполнителей и добавил, "что нам нужно завершить декоммунизацию", а министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что "реформа инфраструктуры продолжается".

Сам же Яценюк выполнял роль конферансье, представляя выступающих.

"Выступает молодой политик, гражданский министр и наш друг Арсен Аваков", - заявил Яценюк, представляя министра внутренних дел.

Завершился съезд еще одним выступлением экс-премьера Арсения Яценюка, призвавшего ввести визовый режим с Российской Федерацией, приближать Украину к НАТО и ЕС и узаконить отзыв депутатов. Он нарезал партийные задания и заявил, что партия определится с кандидатом в президенты в 2018 году. После этого прозвучал гимн Украины.