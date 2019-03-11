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11.03.2019

Уверенное падение. Украина, как экспортер оружия

Источник: Корреспондент.net

Украина вновь опустилась в рейтинге крупнейших экспортеров вооружения, составленном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). При этом общий объем торговли растет.

Как и прошлогоднем рейтинге крупнейшими клиентами Украины в период 2014-2018 года были Китай, Россия и Таиланд. Однако отмечается, что после аннексии поставки прекратились. 

Экспорт Украины: Россия в лидерах

Украина заняла 12 место в списке из 25 самых крупных экспортеров оружия, обеспечив 1,3 процента оружейного рынка, говорится в докладе SIPRI за 2014-2018 года. В прошлогоднем отчете института за 2013-2017 года, Украина занимала 11 место с 1,7 процента.

По сравнению с предыдущем периодом, Украина сократила экспорт на 47 процентов, когда обеспечивала 2,3 процента торговлии вооружением.

Отметим, что в период 2012-2016 годов Украина занимала девятое место среди стран-экспортеров оружия в мире, а в предыдущий пятилетний период и вовсе четвертое место.

При этом отмечается, что импорт оружия остается на низком уровне, несмотря на военный конфликт.

Крупнейшими клиентами Украины за период с 2014 по 2018 годы в отчете стал Китай, среди покупателей украинского оружия указаны также Россия и Таиланд.

После аннексии Крыма Украина и Россия прекратили торговлю оружием и Москва переключилась на другие европейские страны, говорится в докладе SIPRI.

В предыдущие два года в докладе SIPRI Россия занимала первое место среди экспортеров украинского вооружения - 23 процента всего военного экспорта Украины.

Сообщалось, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов, что на 72 процента больше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Тогда государственный концерн Укроборонпром заявил, что информацию о поставках украинского оружия в Россию не является действительной. Подробно в материале РФ - главный импортер оружия Украины: доклад SIPRI.

 

Укроборонпром также сдает позиции

SIPRI в декабре прошлого года опубликовал ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год. Укроборонпром занял 81 место, опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим годом.

Его объемы продаж оружия по сравнению с 2016 годом упали на 11 процентов - до одного миллиарда долларов. В исследовании говорится, что это связано с инфляцией.

 

Торговля оружием в мире растет

Как и годом ранее, в пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Они продали 75 процентов всего оружия в 2014-2018 годах. Объем международных поставок основных видов обычных вооружений вырос на 7,8 процента - за счет поставок на Ближний Восток.

При этом на долю США приходится 36 процентов мирового рынка вооружений. Доля Соединенных Штатов на рынке вооружений увеличилась на шесть процентов. По сравнению с предыдущем пятилетним периодом, Америка продала на 29 процентов больше оружия.

"США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран", - говорится в докладе.

Доля России на рынке в 2014-2018 годы, наоборот, сократилась на 17 процентов по сравнению с предыдущей пятилеткой. Однако в России утверждают, что, наоборот, "нарастили экспортные поставки продукции военного назначения и активно развивал новые партнерства".

Франция и Германия нарастили экспорт на 43 и 13 процентов соответственно. Совокупный объем экспорта стран ЕС составил 27 процентов от мирового.

Китай, который замыкает пятерку крупнейших экспортеров, увеличил продажи на 2,7 процентов.

Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия (+192 процента), Египет (+206 процентов), Израиль(+354 процента), Катар (+225 процентов) и Ирак (+159 процентов). На страны Азии и Океании в 2014-2018 годах пришлось 40 процентов глобального объема военных поставок.

 

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