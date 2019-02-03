Уже 74. Список желающих стать президентом растет

Представители ЦИК по приему документов отмечают, что утром в воскресенье не наблюдалось большого потока желающих зарегистрироваться кандидатом.

Так, с 9:00 утра до 13:00 заявления о выдвижении в Центризбирком подали только три человека.

"По состоянию на 2 февраля было подано 71 заявление. Сегодня документы подали еще три потенциальных кандидата. По состоянию на 13:00 заявления в ЦИК подали 74 человека", - сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

Стоит отметить, что ЦИК уже отказал 22 лицам в регистрации кандидатами в президенты.