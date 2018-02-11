В 2017 году в ФРГ зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений
Источник: DW
В 2017 году в Германии зафиксированы не менее 1453 преступлений и правонарушений, имевших антисемитскую подоплеку. Большинство этих деяний - 1377 - совершены правыми экстремистами, пишет в воскресенье, 11 февраля, немецкая газета Der Tagesspiegel на своем сайте, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос вице-председателя бундестага Петры Пау (Petra Pau).
В числе этих деликтов - 32 насильственных преступления, 160 случаев нанесения материального ущерба и 898 случаев разжигания межнациональной розни, указывает далее издание. Эти данные являются предварительными, поскольку не все федеральные земли предоставили окончательные отчеты за 2017 год.
При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше, поскольку многие пострадавшие не заявляют о них в полицию, указала Пау.