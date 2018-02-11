В 2017 году в ФРГ зафиксированы 1,5 тысячи антисемитских преступлений

Еще 33 правонарушения совершены юдофобами-иностранцами, не являющимися исламистами, еще 25 - антисемитами, действовавшими на почве религиозной ненависти (главным образом, исламистами). Только одно правонарушение совершено левыми экстремистами.

В числе этих деликтов - 32 насильственных преступления, 160 случаев нанесения материального ущерба и 898 случаев разжигания межнациональной розни, указывает далее издание. Эти данные являются предварительными, поскольку не все федеральные земли предоставили окончательные отчеты за 2017 год.

При этом реальное число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, может быть гораздо выше, поскольку многие пострадавшие не заявляют о них в полицию, указала Пау.