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05.01.2018

В 2017 международные резервы выросли на 21%

Источник: Українські новини

В 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,808 млрд долларов.

Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18 808,450 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным.

За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов при проведении валютных интервенций.

Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 млрд долларов в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%.

Изменение уровня международных резервов в течение декабря было, в свою очередь, обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долларов (из них 586,4 млн долларов (в эквиваленте) - от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долларов, из которых 403,1 млн долларов составляли обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа.

В пользу Международного валютного фонда были осуществлены платежи в сумме 161,8 млн долларов в эквиваленте.

В дополнение, для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, Национальный банк в декабре продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долларов, из которых 85,0 млн долларов - по интервенциями в форме запроса наилучшего курса.

В то же время Национальный банк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50,0 млн долларов по интервенциям в форме запроса наилучшего курса.

Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенциях в декабре составил 182,5 млн долларов.

По состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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