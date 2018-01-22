В 2017 объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 30,2%

Источник: Українські новини

В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 811,1 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 1 169 млн гривен (3 403,1 млн гривен и 2 301,6 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,2% и составил 993,4 гривен.

В 2017 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8 809,3 тыс. домохозяйств, что на 1 132,1 тыс., или на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 6 026,5 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 782,8 тыс.

Всего в 2017 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 8 202,5 тыс. домохозяйств, что на 10,3% больше по сравнению с 2016 годом (из них на городские населенные пункты приходится 67,5% обращений).

В декабре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 920,7 тыс. домохозяйств, из них 37,5% состояли из 1 человека, 28,2% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.