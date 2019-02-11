В 2018 году ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев незаконного использования газа

Источник: Українські новини

На протяжении 2018 года ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев несанкционированного использования газа. Из них 126 путем несанкционированной врезки в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 4 млн. Грн. доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения более 34 тысяч гривен.

"В первую очередь абоненты должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметила главный инженер ОАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

Кроме того, было обнаружено 366 фактов вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления составили более 6 млн. Грн. и 14 фактов вмешательства в работу газового счетчика юридическими лицами, доначисления составили более 1,5 млн грн. Данные начисления не является штрафами, это доначисления по ранее использован, но неоплаченный газ.

Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов государственного метрологического предприятия "Укрметртестандарт". Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтвержден, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

В декабре 2018 НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просроченным сроком поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. Грн. и убытках за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Более 90% средств из каждого кубометра газа получает компании НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные компании. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети, устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба, работает контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.