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16.01.2018

В 2018 году в Украине вырастут цены на хлеб и снизится его производство

Источник: Українські новини

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" прогнозирует повышение цен на хлеб на 7-8% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко.

"Я не прогнозирую очень большого роста цен на хлеб, потому что наблюдается достаточно высокая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий, - цена вырастет в пределах заложенного на следующий год уровня инфляции 7-8%. То есть высокого и скачкообразного повышения цен не предвидится", - сказал он.

Васильченко отметил, что на данный момент цена на хлеб зависит от стоимости муки, которая в ноябре-декабре имела тенденции к росту, а также от энергоносителей и заработной платы пекарей.

При этом в 2017 году цены на хлеб в среднем выросла на 20%.

Кроме того, по словам Васильченко, наблюдается снижение спроса на хлебобулочную продукцию.

"Идет тенденция и к снижению спроса на хлебобулочную продукцию. Дело в том, что хлеб сегодня, как продукт, зависит от численности населения, а она сокращается - последняя цифра показывала 42,6 млн человек. Кроме того, структура питания людей меняется - люди стараются есть меньше хлеба и уделяют больше внимание фруктам и овощам. Также влияет низкая покупательская способность населения, в то время как цены на хлеб растут", - прокомментировал он.

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" предварительно оценивает снижение производства хлебобулочных изделий на 7,5% до 1,1 млн тонн в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко.

"Сохраняется тенденция к снижению производства хлеба. И эта динамика достаточно высокая - порядка 7,5% снижения к уровню прошлого года. Значит ожидаем 1,1 млн тонн продукции по итогам года. При этом нужно учесть, что статистика отмечает производство только промышленных предприятий", - сказал он.

Васильченко отметил, что предприятия, работающие на едином налоге, отчитываются только в денежном выражении, а объемы производства в натуральном выражении они не показывают.

Таким образом, по данным ассоциации, совокупная емкость рынка хлебобулочной продукции составляет приблизительно 3,8 млн тонн.

По словам Васильченко, на данный момент теневой сегмент этого рынка составляет около 65%, что осложняет его анализ и управление им.

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