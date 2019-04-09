В 2018 Липецкая кондфабрика Roshen сократила убыток на 41%, сдавая помещения в аренду

Источник: Українські новини

В 2018 году по сравнению с 2017 годом входящая в корпорацию Roshen Липецкая кондитерская фабрика (Россия), которая была законсервирована в 2017 году, сократила убыток на 41,5% с 311,721 млн рублей до 182,426 млн рублей.

При этом выручка предприятия сократилась в прошлом году в 169 раз, или на 247,106 млн рублей до 1,471 млн рублей.

Сумма чистых активов на конец прошлого года составила 4,385 млрд рублей, что на 4% меньше по сравнению с итогами 2017 года.

Согласно отчетности, дебиторская задолженность составляет 941,147 млн рублей и по отношению к 2017 году увеличилась на 205,834 млн рублей.

В 2018 году фабрика не осуществляла производственной деятельности, помещения предприятия сдавались в аренду.