В 2018 украинцы стали больше покупать б/у автомобилей: топ возглавляет Volkswagen

Источник: Українські новини

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Всего по итогам минувшего года украинские номера получили 116,8 тыс. импортных подержанных легковых автомобилей или в два раза больше чем в 2017 году", - говорится в нем.

Согласно сообщению, повышенный спрос на б/у импорт привел к общему росту первичного рынка легковых автомобилей на 43 процента до 198,6 тыс. машин.

Маркой–лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом стал Volkswagen.

В 2018 году украинцы поставили на учет 19 250 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в три раза больше чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Renault с показателем 14 758 подержанных авто.

Первичные регистрации б/у Рено в 1,7 раза превзошли результат новых.

Шкода заняла третье место – 10 615 авто с пробегом (почти в 2 раза больше продаж новых Шкод).

Четвертым по популярности стал Ford, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 7 854 украинца - это в 2,5 раза больше чем тех, кто выбрал новые Форды.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel с результатом 6 827 машин (для справки: новых Опелей в прошлом году было реализовано всего 209 единиц).