В 2019 году резко выросли расходы на пенсии - ПФУ
Источник: Корреспондент.net
За первые два месяца 2019 года финансирование Пенсионного фонда из госбюджета выросло в 2,5 раза – с 11,7 млрд грн до 29 млрд грн. Об этом говорится на сайте фонда.
В целом поступления в бюджет Пенсионного фонда за январь-февраль из всех источников финансирования составили 64,4 млрд грн, что на 59% больше поступлений за аналогичный период 2018 года.
Согласно данным ПФУ, общая сумма его расходов на пенсионные и другие выплаты за указанный период увеличилась на 20,5% – до 62,9 млрд грн с 52,2 млрд грн (без учета 9,9 млрд грн пенсий января 2018 года, профинансированных в декабре 2017 года).
Это позволило ПФУ в январе-феврале этого года погасить полученные с казначейского счета займы на 17 млрд грн при объеме их привлечения в этот период 15,5 млрд грн, тогда как в январе-феврале 2018 года объем погашения составлял всего 6,8 млрд грн при объеме привлечения 16,9 млрд грн.