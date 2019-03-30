В 2020 программу "Украина-НАТО" изменят для плана действий по членству в альянсе

Источник: Українські новини

Годовая национальная программа (ГНП) Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО) на 2020 год будет приближена к требованиям Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом говорится в сообщении службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

"Сегодня мы вместе с канадским проектом EDGE запускаем довольно амбициозный, инновационный проект по подготовке стратегических документов. Новая методика позволит существенно усовершенствовать Годовую национальную программу на 2020 год, приблизив ее к требованиям Плана действий по членству в НАТО", - сказала Климпуш-Цинцадзе на встрече с госслужащими о начале процесса подготовки ГНП -2020.

В сообщении отмечается, что более 300 украинских госслужащих будут готовить годовую национальную программу под эгидой Комиссии "Украина - НАТО" на 2020 год по методике Results-Based Management.

Такая методика официально используется в правительстве Канады, Великобритании и других странах Североатлантического альянса.

В сообщении отмечается, что новая методология поможет более эффективно планировать реформы и НАТО будет лучше понимать прогресс Украины в достижении целей реформ.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что ГНП-2019 предусматривает проведение стратегических реформ, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.

По ее словам, работа над проектом ГНП-2019 закончена и в ближайшие дни ожидается ее утверждение Президентом.