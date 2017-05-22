В Администрации президента признали, что заблокировать российские соцсети на 100% невозможно

Источник: Информатор

В Администрации президента считают, что уменьшение аудитории «ВК» ограничит возможность сбора данных российскими спецслужбами.

Об этом стало известно из заявления главы Администрации президента Дмитрия Шимкива во время круглого стола в «Украинском институте будущего».

Хоть и заблокировать российские соцсети полностью невозможно, в Администрации президента назвали достижением существенное ограничение количества аудитории, что уменьшит возможность сбора данных российскими спецслужбами.

«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком», — заявил Дмитрий Шимкив.

Также он добавил, что падение трафика среди украинской аудитории усложнит работу российским спецслужбам. Ведь VPN и TOR убирают много данных, в частности геолокацию. И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами.

«Это вопрос ограничения аудитории в том числе. Уже сегодня в «ВКонтакте» наблюдается отток пользователей. Для нас важно уменьшение объема аудитории, и для нас я считаю достижением уменьшение объема аудитории», — добавил глава Администрации президента.

15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новых санкциях против России, запретив популярные ресурсы. Мнения украинцев по этому поводу разделились. В сети появилось множество советов, как обойти блокировку. Но одно из самых популярных приложений, которое могло помочь остаться в любимых соцсетях, заблокировали в тот же день.

Екатерина Ищенко