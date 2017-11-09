В аэропорту Борисполь задержали торговца людьми

Источник: Корреспондент.net

На территории аэропорта Борисполь правоохранители задержали 32-летнего гражданина Азербайджана, который пытался переправить четырех украинских девушек от 20 до 25 лет в Дубай (ОАЭ) для сексуальной эксплуатации.

"Установлено, что задержанный на протяжении последних 3 лет занимался вербовкой и переправкой молодых украинок в Турцию и ОАЭ, обещая им значительные заработки. В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги, тем самым втягивая их в долговую зависимость", – сказано в сообщении.

Как отмечается, правоохранители также задокументировали факт переправки злоумышленником через государственную границу еще одной 24-летней украинки.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по статье торговля людьми и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.