В аэропорту Борисполь застряли 300 пассажиров

Источник: Корреспондент.net

В аэропорту Борисполь застряли 300 пассажиров, которые ожидают рейса в Турцию.

По его словам, в ночь на 1 сентября был запланирован рейс №4410 Киев - Анталия компании Azur Air‎. По состоянию на 12:00 самолет не вылетел.

На данный момент пассажиры блокируют вылеты других рейсов.

По словам адвоката, людей хотят обмануть, и под видом рейса на Вильнюс пытаются отправить другой рейс в Анталию.

Ищенко добавил, что представители Azur Air не хотят общаться с пассажирами.