В аэропорту Николаева у пассажира нашли пистолет

Источник: Корреспондент.net

При осмотре багажа одного из пассажиров, воспользовавшегося услугами коммунального предприятия Николаевского международного аэропорта, в пятницу, 22 февраля, нашли пистолет.

По его словам, мужчина направлялся на отдых вместе с семьей.

Пистолет обнаружили сотрудники аэропорта во время проведения контроля авиационной безопасности.

Гражданина, которому принадлежал багаж, задержали.