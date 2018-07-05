В аэропорту турецкой Анталии "застряли" 250 украинских туристов

Трамп также заявил, что во время встречи 16 июля Трамп обсудит конфликты в Сирии и Украине

Трамп во время встречи с Путиным обсудит конфликты в Украине и Сирии

Десятки тысяч людей выступили против разделения мигрантских семей в США. Решение суда о принудительном воссоединении семей исполняется с задержками.

В Сирии правительственные войска продолжают наступление на повстанцев. В провинции Дараа противники Асадапотеряли контроль над 8 населенными пунктами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи.

В то же время Саакашвили заявил, что не намерен баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины

На данный момент вылета в Украину ожидают 850 человек. Их должны забрать четырьмя рейсами - в понедельник вечером и во вторник утром.

Туристам пообещали сегодня еще два рейса из Туниса

Решение формально должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС и вступит в силу с 1 августа на следующие шесть месяцев.

Причиной конфликта стали некоторые положения реформы судопроизводства. В Евросоюзе считают, что новые законы позволят президенту иметь влияние на судей.

Футболисты в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись в пещере на севере Таиланда от непогоды, после чего оказались отрезаны от выхода из-за подтопления.

По данным ООН, большинство беженцев, вынужденных покинуть район военных действий на юге Сирии, направились к границам страны с Иорданией.

Число беженцев на юге Сирии возросло до 270 тысяч человек

Подростки пропали в пещерном комплексе в Таиланде. Выходы затопили ливни, которые пришли с сезоном дождей, поэтому спасательная операция может затянуться на четыре месяца.

Завтра многие другие судьи Верховного суда могут потерять статус судьи. Те, кто захотят остаться, должны будут предъявить справку и лично попросить президента.

В Армении возбуждено уголовное дело по статье "свержение конституционного строя", которое будет расследоваться вместе с делом о разгоне демонстрации в Ереване 1 марта 2008 года.

Жан-Клод Юнкер признал, что не знает всех деталей заключенного соглашения и просит юридическую службу ЕС изучить его. Австрия, возможно, будет вынуждена реагировать на действия ФРГ.

Советника американского президента пришлось объяснять, почему вторжение в Венесуэлу может негативно повлиять на США.

Это своеобразная акция протеста. Таким образом портал хочет привлечь внимание европейцев к намеченному в Европарламенте голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

Житель Еревана по фамилии Симонян заявил, что 11 лет назад в него на самом деле стрелял сын брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, покинувшего свой пост на волне протестов.

В Европарламенте прошли дебаты по вопросу "нарушения прав человека, демократии и верховенства закона" в Молдове.

Украина ведет переговоры относительно участия в программе для особых партнеров, однако, ожидать скорых результатов не стоит.

ХДС, ХСС и СДПГ обсуждали судьбу беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС. По предложению Меркель и Зеехофера этих мигрантов планируют останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

Депутаты Европарламента одобрили заполнение специального электронного бланка для граждан третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза.

Решение Евросоюза о продлении санкций принято после отчета канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэль Макрона об имплементации Россией минских договоренностей.

Ранее из-за проблем с чартерными перевозками, которые возникли у некоторых авиакомпаний, – в частности, "Браво" и YanAir, – в аэропортах Киева, Туниса, Батуми оказались заблокированными больше тысячи наших граждан .

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