В аэропорту Женевы задержали Яценюка

Источник: 112.ua

В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

Как отмечается, он прилетел в Швейцарию рейсом 0485 Киев-Женева и был задержан для проверки документов правоохранителями.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она.

Напомним, что Арсений Яцеюк - бывший премьер-министр Украины (2014-2016 гг). С 11 декабря 2012 по 28 февраля 2014 был председателем фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Верховной Раде Украины.