В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, более 10 человек погибли

Источник: 112.ua

В южной провинции Гильменд в Афганистане сегодня взорвался заминированный автомобиль, в результате чего около 13 человек погибли, еще 18 получили ранения.

По словам представителя губернатора Гильменда, взрыв произошел на рынке в районе Нава, в центре провинции. Среди погибших есть гражданские и солдаты армии Афганистана.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна террористическая организация.