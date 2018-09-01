В акциях в Хемнице приняли участие свыше 8 тысяч человек
Источник: DW
В саксонском Хемнице, где почти неделю назад был убит 35-летний мужчина, состоялись две крупные акции протеста. В общей сложности в субботу, 1 сентября, на улицы города вышли более 8 тысяч человек, передает полиция. Из-за опасений провокаций в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель Германии, в город прибыли водометы, бронированные автомобили и вертолет.
В акции против политики по беженцам приняли участие сторонники право-популистской партии "Альтернатива для Германии", представители ксенофобского движения Pegida и правого движения Pro Chemnitz. Они несли плакаты с предполагаемыми жертвами преступлений мигрантов.
Шествие правых оказалось более многочисленным, на него вышли около 4500 человек. По сообщениям некоторых журналистов в твиттере, на акцию правых также прибыли активисты из Польши, Чехии и Швейцарии.
Полиция прекратила акцию правых
На митинг против враждебности по отношению к демонстрантам вышли около 3500 человек. Среди них - мэр Хемница Барбара Людвиг (Barbara Ludwig) и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). "Мы будем противостоять правым подстрекателям всеми средствами правового государства", - заявила Людвиг. Противники праворадикалов также пытались перекрыть им дорогу сотнями разложенных на дороге книг с Конституцией Германии. Среди участников акции в городе были замечены левые радикалы из "Черного блока", печального известного по погромам во время саммита G20 в Гамбурге.
Полиция препятствовала стычкам между участниками обоих митингов и в какой-то момент прекратила акцию противников миграционной политики, заблокировав их движение. Левые активисты разбирали брусчатку, чтобы воспользоваться ею против оппонентов. В итоге полиция задержала нескольких человек, которые пытались напасть на своих противников, но обошлось без крупных беспорядков.
Нападение на журналистов
Также стало известно о нападении на съемочную группу телеканала MDR в одной из квартир города. Журналисты обратились к незнакомым жителям Хемница в одном из домов, чтобы снять панораму митинга. Подросток пригласил их войти, после чего на журналистов накинулся "крепкий мужчина", выкинул их из квартиры и разбил камеру, рассказали представители MDR.Полиция начала расследование.
Участники марша правых сил представителей прессы не жаловали. Журналистов оскорбляли, некоторым разбили камеры.
По состоянию на 21:30 местного времени около 150 человек со стороны праворадикалов собрались на месте убийства Даниэля Х. и отказываются расходиться, полиции стало сложнее работать из-за темноты.
Протесты в саксонском Хемнице не прекращаются почти неделю, они начались после убийства в драке немца, предположительно совершенного двумя беженцами.