В Албании проходят массовые протесты

Источник: Корреспондент.net

В Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией. Отмечается, что оппозиция собрала митинг против коррумпированности и неефективности кабинета министров.

Сторонники оппозиции под руководством Демократической партии прорвались через полицейские ряды, пытаясь войти в здание премьер-министра Эдди Рамы.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками.

Также сообщается, что машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших.