В анализах Порошенко алкоголя не нашли

Источник: Корреспондент.net

В анализах президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал на НСК Олимпийский 5 апреля перед дебатами, не найдено психоактивных веществ и алкоголя. Об этом заявил главный врач городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

Сообщается, что в течение первых двух часов было сделано два вида исследований.

"В первую очередь, мы исследовали мочу. Это было на стадионе Олимпийский. Никаких психоактивных веществ найдено не было. И после этого, в течение одного часа сорока минут мы сделали установку с помощью газового хроматографа. Это было исследование крови на наличие алкоголя, он также отсутствовал", - сказал Яровой.

Врач объяснил, что дальше в лабораторию будут направлены образцы волос, и окончательный результат, связанный с употреблением любых психоактивных веществ в течение более длительного времени будет получен в течение двух недель. Результаты анализов покажут данные о последних шести месяцах.

Он также объяснил, что этот процесс исследования вряд ли удастся ускорить.

"Это все что мы можем сделать. На сегодняшний день - это такое достижение медицины. То есть ускорить эту процедуру крайне сложно на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Накануне два кандидата в президенты Порошенко и Зеленский сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков. Президент на НСК Олимпийский, а шоумен в частной клинике. Позже стало известно, что в анализах крови Зеленского и Порошенко наркотиков медики не нашли.