В Анкаре начался новый суд над обвиняемыми в попытке госпереворота: Более 200 подсудимых строем провели на заседание

Источник: 112.ua

В Турции более двух сотен обвиняемых в попытке государственного переворота провели строем на суд мимо толпы сторонников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает BBC.

"В понедельник в Анкаре начался суд над 221 обвиняемым, которых турецкие власти заподозрили в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Большинство из представших перед судом - бывшие высокопоставленные военные. Первым в строю шел бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк", - говорится в сообщении.

Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в перевороте к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания.

Напомним, что в феврале прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота в июле 2016 года. В суд было направлено обвинительное заключение в отношении 24 человек, в их числе - Гюлен, а также шесть генералов и 17 офицеров.



Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 120 тысяч были уволены или отстранены от работы. Среди них военнослужащие, учителя, полицейские.

Оппоненты президента-исламиста утверждают, что при помощи репрессий он рассчитывает упрочить персональную власть в стране и пересмотреть светские основы турецкой государственности.