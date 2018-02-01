В Анкаре произошел мощный взрыв – СМИ

У американцев и европейцев возникает все большая озабоченность по поводу пагубного влияния Ирана на весь Ближний Восток, сказал Рекс Тиллерсон.

Сорос уделил особое внимание тому эффекту, который Facebook и Google оказывают на сознание людей

Миллиардер Сорос заявил, что Facebook и Google несут тотальный контроль, который не снился Оруэллу

Санкции против России будут усиливаться, пока Украина не восстановит территориальную целостность, - Порошенко

Россия подписала всевозможные конвенции, но продолжает дружить с режимом Асада, который применяет химическое оружие против мирного населения. Она несет ответственность за эти атаки, считает госсекретарь США.

По случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим канцлер Германии назвала противостояние ксенофобии "повседневной задачей". Глава МИД отметил, что каждый может взять на себя ответственность за будущее.

За соблюдением порядка во время акции следят не меньше двух тысяч полицейских

"Остановите войну Эрдогана": В Кельне тысячи курдов вышли на митинг против операции турецких войск на севере Сирии

В воскресенье, 28 января, в России прошли акции протеста в связи с отказом в регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты. Силовики задержали более 250 человек, среди которых оказался и сам оппозиционер.

Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России

Санкции будут введены "так скоро, как только сможет" правительство США, заявил Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената. Для этого понадобится от месяца до нескольких.

Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить три года тюрьмы.

Карлес Пучдемон до сих пор в Бельгии

Шанс действительно получить компенсации "равен нулю", ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли

В США представлен "кремлевский доклад" с перечислением 210 человек из окружения Путина

Надежны ли контейнеры для допинг-тестов? Можно ли верить результатам проб, или безупречность системы допинг-контроля - это миф? За 9 дней до Олимпиады-2018 мировой спорт сотрясает новый скандал.

Представители ряда журналистских и правозащитных НПО Германии обратились в Конституционный суд ФРГ. Они требуют изменить закон, позволяющий разведке шпионить за иностранными журналистами.

Глава МИД ФРГ настаивает на том, чтобы в урегулировании конфликта с палестинцами Израиль придерживался ясной стратегии. Израильский премьер поблагодарил Берлин за вклад в поддержание безопасности в его стране.

Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток по обвинению в "проведении акции без уведомления". Пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш приговорили к пяти суткам административного ареста..

Три лунных события произойдут в один день

О раненых и погибших в результате взрыва не сообщается.

Взрыв было слышно практически по всему городу. Сработала сигнализация припаркованных машин. В самом здании выбиты некотрые окна.

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