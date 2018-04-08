08.04.2018
В аннексированном Крыму электричка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие
Источник: Українські новини
В аннексированном Крыму на переезде электрички столкнулась с микроавтобусом, по предварительным данным, погибло пять человек.
Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли, отмечает издание.
Авария произошла на одном из железнодорожных переездов в Крыму. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель микроавтобуса "Мерседес", выехавший на переезд перед электричкой.
Новости раздела
Украина
08.04.2018
На $2 млрд меньше: Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ
Ранее планировалось в 2018 году привлечь $3,5 млрд
Украина
08.04.2018
Пасха-2018: обряды и народные приметы праздника
После употребления освященного в церкви яйца и кулича можно приступать к переходу от постной пищи к скоромной
Украина
08.04.2018
Порошенко с супругой помолились за Украину
В Пасхальную ночь глава государства посетил несколько христианских храмов Киева и приветствовал верующих с Воскресением Христовым.
Украина
08.04.2018
Заключенные в СИЗО Николаева вернулись в камеры
Администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус. Пострадавших в результате происшествия нет.
Украина
07.04.2018
Тарифы на коммуналку будут расти еще минимум 3 года, - Минэкономики
Минэкономики прогнозирует рост тарифов на отопление и горячую воду на 10% в 2019, на 11% в 2020 и на 20% в 2021
Украина
07.04.2018
В Одессе изъяли крупный арсенал оружия
Всего было проведено девять обысков. В Службе безопасности предполагают, что оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в городе.
Украина
07.04.2018
Порошенко поздравил христиан с Благовещением
Глава государства сердечно поздравил всех христианам с праздником Благовещения и поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.
Украина
06.04.2018
Еще один мобильный оператор запустил 4G в Украине
Чернышов ожидает запуска 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября
Украина
06.04.2018
Освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. грн только после проверки СБУ
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров выплатит по 100 тыс. гривен помощи только тем освобожденным из плена украинцам, которые пройдут проверку Службой безопасности Украины.
Украина
06.04.2018
Ryanair форсировал планы старта в Украине
Ирландский лоукостер открыл доступ к продажам билетов на рейс Киев-Берлин (Борисполь-Шенефельд), запланированный на 2 сентября. Билет обойдется пассажирам в 26,99 евро.
Украина
06.04.2018
СМИ: Ахметов не смог разморозить зарубежные активы
В холдинге СКМ намерены продолжить оспаривать решение суда, несмотря на то, что оно не влияет на операционную деятельность холдинга.
Украина
06.04.2018
В Киеве корью заболели семь курсантов
Курсантов, контактировавших с больными, ежедневно осматривают медработники. Ни один больной курсант на территории института не находится.
Украина
06.04.2018
Суд оштрафовал экипаж судна Норд
Членам экипажа вменяют незаконное пересечение границы. Санкция – штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.
Украина
05.04.2018
Рада переименовала десантные войска
Высокомобильные десантные войска Вооруженных Сил Украины теперь будут называться Десантно-штурмовые войска ВСУ. Аббревиатура ВДВ вызывала негативные ассоциации с российской армией.
Украина
05.04.2018
Золотовалютные резервы Украины сократились
Международные резервы страны в марте сократились на 1,2% из-за платежей правительства и НБУ по внешнему долгу. По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.
Украина
05.04.2018
Украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн
Больше всего жители Украины задолжали за поставку природного газа (16,4 млрд грн) и централизованное отопление и снабжение горячей воды (14,4 млрд грн), сообщает Госстат.
Украина
05.04.2018
Украина нарастила экспорт сахара
Страна за прошлый месяц экспортировала 47,2 тысяч т сахара. Это на 15% больше в сравнении с февралем. Половина всех поставок осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.
Украина
04.04.2018
Депутат Павленко хочет провести парламентские слушания по безопасности журналистов
Проведение парламентских слушаний по безопасности журналистов в Украине дальше уже откладывать нельзя.
Украина
04.04.2018
Завтра Надежду Савченко проверят на полиграфе
Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления
Украина
04.04.2018
Украина расторгла с Россией 10% соглашений
К апрелю 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям из 451: одно межгосударственное, 25 межправительственных и 18 межведомственных соглашений, заявили в МИД.
Украина
04.04.2018
Комитет Рады принял решение по декларациям активистов
Комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 апреля рекомендовал Раде принять законопроекты об отмене е-декларирования для общественных активистов.
Украина
04.04.2018
В Transparency отреагировали на дело Холодницкого
Антикоррупционная организация призвала органы, расследующие дело Назара Холодницкого, придерживаться юридической чистоты процесса.
Украина
04.04.2018
Киев предложил 23 россиян за политзаключенных
Представители Украины в трехсторонней контактной группе в Минске сообщили о готовности передать России 23 граждан РФ в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах.