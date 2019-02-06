В Антарктиде часовня может перейти из УПЦ в ПЦУ

Источник: Українські новини

Волна переходов религиозных общин от УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины добрался и до украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Там еще в 2011 году возвели часовню - самое южное культовое сооружение мира, - которой до этого времени официально занимается УПЦ Московского патриархата, пишет ВВС News Украина.

Однако руководство Национального антарктического научного центра обратилось к предстоятелю ПЦУ Епифанию с просьбой взять под опеку антарктическую часовню. Там уже разрабатывают схему, как все это процедурно оформить.

Преградой на этом пути могло стать даже не привычное несогласие УПЦ МП с вновь автокефальной церковью, но даже позиция Вселенского патриархата. Ведь в томосе и уставе церкви записано, что ПЦУ имеет юрисдикцию только в пределах Украины.

Украинская научная станция "Академик Вернадский" существует с 6 февраля 1996 года.

Православную часовню "Святого Владимира" на ней построили в 2011 году во времена президентства Виктора Януковича.

Построенное культовое сооружение тогда освятил архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ Московского патриархата Августин, который специально ездил на станцию.

Он занимался ею все последующие годы.

В 2011 году пресс-служба УПЦ МП сообщала, что деньги на изготовление и доставку часовни на станцию предоставили благотворительные российские православные и научные фонды, а также директор Национального антарктического научного центра.

Сооружением часовни занимался состав пятнадцатой антарктической экспедиции, который тогда находилась на станции "Академик Вернадский".

Конечно, постоянной религиозной общины на станции нет, ведь участники экспедиции находятся там в порядке ротации.

Как рассказал нынешний руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, обычно один из участников экспедиции с 2011 года "немного учится на своеобразного старосту".

В этой часовне на православные праздники проходят службы.

"Присутствие таких духовных вещей должно быть обязательно даже среди ученых", - заявил в беседе с ВВС News Украина один из участников предыдущих экспедиций Антон Омельченко.

Он утверждает, что часовня играет важное значение в жизни экспедиции - туда ходят на праздничные службы.

Митрополит Августин, освящал часовню, в ПЦУ не перешел и переходить не собирается. Сейчас он является митрополитом Белоцерковским и Богуславским.

В разговоре с ВВС News Украина он рассказал, что не только освящал часовню на станции, но и благословлял и провожал каждую экспедицию, за исключением нескольких последних лет.

Действия директора научного антарктического центра господина Дикого он осуждает.

"Нормально и по-человечески надо было бы им сначала встретиться с теми, кто делал часовню. Я был в том задействован. Могли бы пригласить в кабинет и сказать, что вот такое дело, владыка", - жалуется митрополит Августин.

Он говорит, что благословлял каждую экспедицию, просил кого-то быть старшим, и это была его духовная опека. В последние несколько лет - просто приходил провожать.

Потом и приходить перестал, чтобы не ставить в неудобное положение людей, которые занимаются наукой.

По его словам, один высокий руководитель из министерства даже говорил, что не придет на провода, если будет митрополит Августин.

"Кто-то сделал и построил, а умеют забирать готовое", - жалуется митрополит Августин.

Он говорит, что не очень понимает, как можно перевести часовню в ПЦУ и в чем это будет проявляться.

"Есть понятие общины, которой там нет, не будут же там делать сборы с пингвинами", - шутит митрополит.

Зато Евгений Дикий предполагает, что часовню определенным образом могут освятить. И эта процедура может состояться во время следующей зимовки, ротация которой вскоре произойдет.

"Следующую зимовку возглавляет известный львовянин, патриот Украины, ученый Игорь Дикий, у которого было две зимовки и одна сезонная экспедиция", - рассказывает директор антарктического центра, особенно подчеркивая, что просто однофамильцем ученого.

Никаких деталей, как может произойти освящения или переосвящение часовни и которые должны быть процедуры, Евгений Дикий не знает - ждет разъяснений от предстоятеля ПЦУ Епифания.

"Должны дать пошаговую инструкцию, чтобы все было правильно", - говорит Евгений Дикий.

Участник одной из предыдущих экспедиций Антон Омельченко вспоминает, что никогда не задумывался о принадлежности часовни какому-то патриархату и дискуссий на эту тему у них не возникало.

"Мы же патриоты Украины, то конечно, я поддерживаю идею подчинения часовни автокефальной украинской церкви. Думаю, так могут считать многие коллеги", - добавил он.