В АП не смогли объяснить "холодный мир" Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Администрация президента не смогли разъяснить заявление Петра Порошенко о "холодном мире с Россией", сделанное 29 января на форуме в Киеве, на котором он объявил об участии в выборах. Об этом говорится в ответе АП на запрос Украинской правды.

Издание просило уточнить, что именно означает "холодный мир", в чем он будет заключаться, какие меры предпримет власть для его воплощения, означает ли "холодный мир" восстановление отношений с государством-агрессором и снятие санкций с людей и предприятий и тому подобное.

"Ваше письмо о предоставлении ответов на отдельные вопросы, связанные с выступлением президента Украины, в частности разъяснением содержательного наполнения понятия "холодный мир", не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует требованиям Закона Украины О доступе к публичной информации", - ответили в администрации президента.