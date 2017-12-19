В АП опубликовали письмо Саакашвили к Порошенко

Источник: 112.ua

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebookразместил письмо Михеила Саакашвили, которое тот адресовал главе государства. Судя по опубликованному документу, текст написан на русском языке от руки с множеством орфографических и пунктуационных ошибок.

"В письме к президенту Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем". Зато, как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал", - прокомментировал Цеголко.

Он пояснил, что решение обнародовать письмо было принято из-за многочисленных запросов СМИ, а также манипулирования его содержанием со стороны самого Саакашвили.

Отметим, Саакашвили опубликованное пресс-секретарем Порошенко письмо пока не комментировал.