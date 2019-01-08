В аптеке Запорожья женщине продали рожки макарон вместо дорогого препарата

Источник: Українські новини

Жительнице Запорожья Елене Горовой продали макароны вместо таблеток в одной из аптек Запорожья.

Об этом Горовая сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"В аптеке Фармасити купила таблетки в баночке, то есть не видно что там. Просто открутить крышку не получилось, пришлось плоскогубцами. И когда наконец вскрыла, в них оказались макароны", - рассказала жительница города.

Горовая добавила, что препарат, который она покупала, был дорогим, но вместо него под крышкой были рожки макарон.

Она уточнила, что 30 таблеток препарата стоят 234 грн.