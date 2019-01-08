08.01.2019
В аптеке Запорожья женщине продали рожки макарон вместо дорогого препарата
Источник: Українські новини
Жительнице Запорожья Елене Горовой продали макароны вместо таблеток в одной из аптек Запорожья.
Об этом Горовая сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
"В аптеке Фармасити купила таблетки в баночке, то есть не видно что там. Просто открутить крышку не получилось, пришлось плоскогубцами. И когда наконец вскрыла, в них оказались макароны", - рассказала жительница города.
Горовая добавила, что препарат, который она покупала, был дорогим, но вместо него под крышкой были рожки макарон.
Она уточнила, что 30 таблеток препарата стоят 234 грн.
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