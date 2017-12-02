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02.12.2017

В Арктике введут мораторий на ловлю рыбы

Источник: Корреспондент.net

Ряд арктических государств и крупнейшие страны по добыче рыбы подписали договор о моратории на ловлю в Арктике. Свои подписи под документом, который еще предстоит ратифицировать всем участникам соглашения, поставили представители Евросоюза и девять государств: России, Канады, Китая, Дании, Исландии, Японии, Южной Кореи, Норвегии и США.

Согласно достигнутой договоренности, улов в коммерческих целях в регионе станет возможен, только если предварительно место было в достаточной мере изучено.

Европейский комиссар по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла назвал нынешнее соглашение "историческим". По его словам, мораторий позволит защитить уязвимую морскую экосистему для будущих поколений. "Договор закроет значительный пробел в международной морской политике", – подчеркнул еврокомиссар.

Международная экологическая организация Greenpeace положительно отметила соглашение о запрете на рыбную ловлю. Договор рассчитан по меньшей мере на 16 лет, при этом под действие моратория попадает территория приблизительно в 2,8 млн квадратных километров.

 

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