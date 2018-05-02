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02.05.2018

В Армении ушел в отставку и.о. министра культуры

Источник: DW

Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян в среду, 2 мая, подал в отставку. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства. С раннего утра среды артисты и деятели культуры собрались у здания министерства культуры в Ереване с требованием отставки Амиряна, являющегося членом правящей Республиканской партии. После того, как Амирян объявил о своем уходе, участники акции поблагодарили политика за его решение и отправились на митинг на площадь Республики, сообщает News.am.

Кроме того, 2 мая в отставку ушел заместитель министра территориального управления и развития Армении Вараздат Карапетян. "За последние восемь месяцев я пытался сделать нашу страну лучше, но теперь я не могу. Пришло время разрушать крепости лжи", - написал Карапетян на своей странице в Facebook.

В Армении проходит акция тотального гражданского неповиновения

Участники протестов утром 2 мая начали блокировать некоторые дороги в Ереван, улицы в центре города, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Лидер протестного движения Никол Пашинян ранее призвал устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны. В 17 часов по местному времени (16.00 мск) блокада была прекращена, чтобы участники протестов могли собраться в Ереване на площади Республики на традиционный вечерний митинг.

Массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выражали недовольство по поводу избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в коррупции, неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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