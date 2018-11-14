В Армении возбудили уголовное дело против "дочки" Газпрома

Источник: Корреспондент.net

Правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса страны ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупном размере") против компании "Газпром Армения". Как сообщается на сайте Комитета государственных доходов Армении в среду, 14 ноября, это стало результатом проверки "дочки" российского газового монополиста, выявившей ряд серьезных нарушений и случаи невыполнения налоговых обязательств в особо крупных размерах.

Проверяющие, в частности, обнаружили, что компания в 2016 и 2017 годах представила очевидные ложные данные в расчетах НДС и налога на прибыль, в результате чего налоговые обязательства были занижены на несколько миллиардов армянских драмов. О злоупотреблениях, допущенных в "Газпром Армения", свидетельствуют также данные сравнительных исследований в части потерь газа и объемов природного газа, поставленных автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям, отмечается на сайте ведомства.

В настоящий момент "осуществляются все необходимые следственные и процессуальные действия для уточнения размера ущерба, нанесенного государству компанией "Газпром Армения", а также выявления случаев коррупции в сфере потребления природного газа", указано в заявлении.

"Газпром Армения" возражает

Между тем компания "Газпром Армения" утверждает, что Комитет государственных доходов Армении распространил безосновательную информацию, заявив о выявлении крупных финансовых нарушений в компании. "Комплексная проверка в компании началась 1 октября и продолжается до сегодняшнего дня. До сих пор Комитет не представил какого-либо эпизода о нарушении компанией положений налогового законодательства", - говорится в распространенном в среду заявлении компании "Газпром Армения". В компании считают, что Комитет госдоходов распространил "безосновательную информацию".

Как сообщает РБК, компания "Газпром Армения" обладает монопольным правом на поставку природного газа из России в Армению. Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и его армянской "дочкой", страна получает в год до 2,5 миллиарда кубических метров газа.