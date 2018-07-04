В Армении возобновлено дело против племянника экс-президента Саргсяна

Источник: DW

Генеральная прокуратура Армении возобновила производство по делу, фигурантом которого является сын брата экс-президента страны Сержа Саргсяна. Будет проведено новое расследование по статье о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 4 июля.

1 апреля 2007 года житель Еревана по фамилии Симонян был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в области живота. В тот же день некий Артур Гевондян принес в полицию пистолет и патроны и заявил, что он их якобы нашел, после чего случайно выстрелил в своего друга Симоняна. Следователи подтвердили, что ранения, полученные Симоняном, были следствием неосторожного обращения с оружием. Вместе с тем дело было закрыто в связи с примирением сторон, сообщает Гепрокуратура Армении.

Однако 29 июня 2018 года Симонян обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в него стрелял не Гевондян, а племянник экс-президента Айк Саргсян, находившийся под воздействием наркотиков. Инцидент произошел в комнате для охраны в доме Саргсяна, утверждает Симонян.

В Армении идут коррупционные разоблачения

Серж Саргсян занимал пост президента Армении на протяжении двух сроков, с 2008 по 2018 год. Весной 2018 года, после конституционной реформы, предполагающей переход от президентской формы правления к парламентской, Саргсян был избран премьер-министром республики. Однако после массовых протестов по всей стране, участники которых требовали отставки Саргсяна, он был вынужден покинуть свой пост.

После прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна в Армении развернулась беспрецедентная, по мнению наблюдателей, борьба с коррупцией. В частности, задержан и доставлен в полицию Александр Саргсян - родной брат Сержа Саргсяна, подозреваемый в незаконном ношении оружия. Чуть ранее объектом внимания правоохранительных органов стал другой родной брат Сержа Саргсяна, Левон. В главном офисе возглавляемого им благотворительного фонда "Пюник" прошел обыск. Кроме того, парламент лишил депутатской неприкосновенности члена фракции правящей в прошлом Республиканской партии Манвела Григоряна, что позволяет завести против него уголовное дело.