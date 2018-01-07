В армию РФ незаконно призвали около 5 тыс. крымчан, - правозащитница

Источник: 112.ua

По состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тыс. жителей аннексированного Крыма. Об этом 5 января в эфире заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем Таврическом национальном университете, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.

Правозащитница рассказала, что сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – заявила Седова.

Правозащитная группа просит крымчан сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России отменить призыв в Крыму.