В Авдеевку начали подавать газ

Источник: Корреспондент.net

Газ начал поступать в город Авдеевка спустя более года после повреждения сепаратистами газопровода. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць в понедельник, 20 августа.

"Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключению абонентов в многоэтажках… Усилия газовщиков сосредоточены на Авдеевке, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Куця, фактически работы по подключению начались в субботу, 18 августа. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 – в поселке Нетайлово.

При этом чиновник, с ссылкой на работников облгазов, указал, что работы затрудняют люди, которые не хотят допускать газовщиков в свои дома. Он просит жителей следить за объявлениями в своих населенных пунктах, обеспечивать доступ работникам облгазов к газовому оборудованию – все они в униформе, при себе имеют соответствующие удостоверения.