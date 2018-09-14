В августе подорожало 65% продуктов питания, лидеры - лук, яйца и куриное филе

Источник: Українські новини

По данным Государственной службы статистики в августе, по сравнению с июлем, подорожали 20 наименований продуктов, или 65% социального ассортимента. Об этом сообщает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Произошел рост стоимости всех 4-х наименований хлеба, макарон, пшеничной муки, манки, ячневая, пшена, говядины, свинины, тушки и филе курицы, вареной колбасы, молока, сыров, сметаны, яиц, масла подсолнечного и лука", - говорится в сообщении.

При этом стали дешевле 7 продуктов, или 23% продуктов, подлежащих государственному мониторингу. Это такие овощи, как свекла, морковь, капуста и картофель, а также яблоки, гречка и масло сливочное. То есть тот ассортимент, который мы запасам на зиму в погребах.

Не изменилась цена на 4 позиции, или на 13% социального набора, а именно на рис, мороженую рыбу, сало и сахар.

Большего всего подорожали лук - на 19%, яйца - на 6%, филе куриное - на 5%, пшено на 4% и манка на 2%.

При этом наиболее подешевел борщевой набор и яблоки: морковь - на 42%, свекла - на 32%, яблоки - на 26%, капуста - на 10% и картофель - на 5%.