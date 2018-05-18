В Австралии мужчина выиграл в лотерею два джек-пота за неделю

Источник: Українські новини

В пригороде Сиднея Бонди (Австралия) мужчине удалось выиграть в лотерею дважды в неделю. В сумме житель Бонди выиграл почти 2,5 миллионов австралийских долларов.

Сообщается, что 40-летний мужчина решил не раскрывать свое имя.

На прошлой неделе мужчина сначала выиграл около одного миллиона австралийских долларов, а уже через несколько дней - снова сорвал джек-пот - еще почти 1,4 миллиона.

В итоге выигрыш жителя Австралии составил 2,48 миллиона австралийских долларов (более 48 млн грн, - ред.).

Человек эмоционально отреагировал на выигрыш, но признался, что не может дать никаких советов игрокам в лотерею, поскольку, по его мнению, ему "помог Бог".

Он признался, что уже потратил часть денег на "роскошную новую машину". Остаток денег он планирует потратить на отдых и приобрести дом в Бонди.

В то же время издание Pedestrian отмечает, что вряд ли это удастся победителю лотереи из-за чрезмерно дорогую недвижимость в этом районе Сиднея.