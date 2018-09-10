В Австралии нашли огромные камни с золотом на миллионы долларов

Источник: Українські новини

В Западной Австралии шахтеры нашли два огромных камня с богатым вкраплением золота, каждый из которых, по приблизительным оценкам, стоит миллионы долларов, сообщает Українська служба ВВС.

Самый большой камень весит 95 кг и содержит более 2400 унций (74,6 кг) золота.

Горный инженер Сэм Спиринг описал находки как "чрезвычайно редкие".

"Люди все еще находят самородки на территории золотых шахт, но, как правило, они весят меньше нескольких унций", - сказал профессор.

орная компания оценила самый большой камень в сумму около 3 млн долларов. Второй по величине камень весом 63 кг имел примерно 1600 унций (49,7 кг) золота и его оценили в 1,9 миллиона долларов. Остальной вес камней составляла кварцевая порода.

По словам профессора Спиринга, шахтеры в Австралии часто добывают только 2 г золота на тонну скальной породы, но на этот раз получилось 2200 г на тонну.

"Очень редко мы видим результаты такого уровня. Это очень редкая и очень увлекательная находка", - сказал профессор Спиринг.

Он добавил, что частицы золота часто слишком малы, чтобы человеческий глаз мог их увидеть.

Камни будут проданы на аукционе как коллекционные предметы.