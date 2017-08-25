25.08.2017
В Австралии студент избил битой преподавателя и сокурсниц
Источник: КорреспонденТ.net
В Австралийском национальном университете в Канберре студент во время лекции напал с бейсбольной битой на преподавателя. Как сообщают местные СМИ, 18-летний студент неожиданно вскочил и ударил лектора битой, кроме того, он ударил нескольких студентов, которые пришли на помощь преподавателю.
В результате сокурсникам нападавшего удалось забрать у него биту, а вскоре злоумышленника задержала охрана кампуса и передала его прибывшим полицейским.
Всего от действий учащегося пострадали четыре человека: три женщины и мужчина. Они были госпитализированы, их травмы для жизни не опасны.
Полиция выясняет мотив нападавшего. Известно, что ранее студент не попадал в сводки полиции.
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