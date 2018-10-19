В Бахмуте нашли крупный тайник оружия

Источник: Корреспондент.net

В Бахмуте Донецкой области правоохранители обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора города. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в пятницу, 19 октября.

Правоохранители совместно с представителями военной контрразведки СБУ получили оперативную информацию о том, что в одном из гаражей хранится большое количество нелегального оружия.

В ходе осмотра было обнаружено сооружение, начиненное боеприпасами. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

"При участии взрывотехников опасные предметы изъяты. Оружие направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

Оперативники принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к организации взрывного схрона.