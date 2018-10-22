В Бахмуте открыли обновленный блокпост

Источник: Корреспондент.net

В Бахмуте Донецкой области заработал обновленный блокпост, обеспеченный современными техническими средствами. "Объект обеспечен инфраструктурой для повышения уровня безопасности и удобства граждан, которые его пересекают", - сообщили в областной полиции.

Обновленный блокпост расположен на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Бахмута. Ежедневно через него проходит около тысячи граждан, 300 автомобилей.

На блокпосту построены рабочие модули для прохождения проверки гражданами. Блокпост укрепленный защитными сооружениями, обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

На оснащение полиции поступили также технические новинки - специальные приборы с камерами и функцией ночного видения для обследования транспортных средств в труднодоступных местах.