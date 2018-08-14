В Барнауле прошла акция протеста против уголовных дел за репосты

Собравшиеся призвали "прекратить уголовные преследования за картинки в интернете", сообщил "Новой газете" один из организаторов акции, общественный активист Александр Ламберт. По его словам, наблюдавшие за мероприятием сотрудники полиции вели себя спокойно.

Летом 2018 года в отношении Марии Мотузной было возбуждено уголовное дело. Причиной послужили картинки, которые девушка сохранила в 2016 году на уже удаленной странице в соцсети "В контакте". Обвиняемой в оскорблении чувств верующих и экстремизме девушке грозит пять лет тюрьмы. Накануне с призывом поддержать Мотузную выступил российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров).

Кроме Мотузной, дела за публикации в социальной сети были возбуждены в отношении еще троих жителей Алтайского края – барнаульцев Андрея Шашерина, Даниила Маркина и жителя Заринска Антона Ангела.