В Барселоне полиция применила дубинки против сепаратистов

Источник: DW

В столице Каталонии произошли столкновения сепаратистов с полицейскими. Около 400 членов так называемого Комитета защиты республики (CDR) протестовали в субботу, 10 ноября, против демонстрации, организованной полицейским профсоюзом, на которой полторы тысячи служащих Национальной полиции Испании и Гражданской гвардии (жандармерии) требовали повышение оплаты труда.

Пытаясь предотвратить встречу обоих шествий, сотрудники местной полиции (Mossos d'Esquadra) оттеснили сепаратистов, применив, в частности, резиновые дубинки.

Уже до первой годовщины запрещенного властями в Мадриде референдума о независимости Каталонии, которая отмечалась 1 октября, имели место стычки сепаратистов с полицейскими, в ходе которых сотрудников органов правопорядка забрасывали, в частности, красящими бомбами.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Конституционный суд в Мадриде признал эти действия незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков по обвинению в растрате бюджетных средств и других правонарушениях. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря 2017 года, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации.