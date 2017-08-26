В Барселоне прошел марш против терроризма

Источник: КорреспонденТ.net

В Барселоне устроили массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа.

В марше под лозунгом "Я не боюсь!" приняли участие десятки тысяч человек, в их числе премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI.

17 августа автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны - погибли 14 человек, еще 130 были ранены.