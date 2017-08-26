26.08.2017
В Барселоне прошел марш против терроризма
Источник: КорреспонденТ.net
В Барселоне устроили массовую акцию против терроризма, организованную в связи с терактами 17 августа.
В марше под лозунгом "Я не боюсь!" приняли участие десятки тысяч человек, в их числе премьер-министр Испании Мариано Рахой и король Филипп VI.
17 августа автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны - погибли 14 человек, еще 130 были ранены.
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