В Беларуси осужден за шпионаж украинский журналист

47-летний Павел Шаройко был задержан в октябре 2017 года по обвинению в создании агентурной сети и шпионаже. По сообщению белорусского КГБ, в ходе обыска у задержанного были обнаружены копии разведывательных донесений.

Первоначально президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились держать информацию об аресте журналиста в тайне. Информация, однако, просочилась в украинские СМИ, и Минск счел себя вынужденным принимать меры. В результате Беларусь выслала украинского дипломата, Киев отреагировал зеркально.

Правительство в Киеве опасается, что Беларусь как ближайший союзник Москвы может стать плацдармом для российского вторжения в Украину.