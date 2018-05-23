В Беларуси осужден за шпионаж украинский журналист
Источник: DW
Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом в среду, 23 мая, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. По его словам, статья, по которой осужден Шаройко, предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время журналист находится в СИЗО КГБ в Минске.
Первоначально президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились держать информацию об аресте журналиста в тайне. Информация, однако, просочилась в украинские СМИ, и Минск счел себя вынужденным принимать меры. В результате Беларусь выслала украинского дипломата, Киев отреагировал зеркально.
Правительство в Киеве опасается, что Беларусь как ближайший союзник Москвы может стать плацдармом для российского вторжения в Украину.