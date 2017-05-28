В Бельгии скандал между королем и фастфудом

Источник: КорреспонденТ.net

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи. Пользователям на сайте напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года "о своем приходе в Бельгию объявил Burger King".

"Два короля, одна корона, кто будет править?" - спрашивает сеть у своих пользователей и предлагает проголосовать - за Филиппа или за Бургер Кинга. При этом, если выбрать правящего монарха, сайт спрашивает: "Вы уверены? Не он пожарит вам картошку-фри".

Если ответить "да", то появляется вопрос: "Уверены ли вы, что вы уверены?", а кнопка "да" становится значительно меньше, чем кнопка нет.

Голосование на сайте открыто до 19 июня. "Бургер Кинг" откроет свой первый ресторан в Бельгии в конце июня.

Представитель бельгийской королевской семьи Пьер Эмманюэль де Бо заявил, что использование изображения короля должно быть одобрено монархом, но у него разрешения не спрашивали. "Мы не одобряем такой подход, - сказал он. - Поскольку это делается для коммерческих целей, мы бы не дали нашего разрешения".

Впрочем, на сайте Burger King использует мультипликационное изображение Филиппа.