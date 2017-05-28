В Бельгии скандал между королем и фастфудом
Источник: КорреспонденТ.net
28.05.2017
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи. Пользователям на сайте напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года "о своем приходе в Бельгию объявил Burger King".
Если ответить "да", то появляется вопрос: "Уверены ли вы, что вы уверены?", а кнопка "да" становится значительно меньше, чем кнопка нет.
Голосование на сайте открыто до 19 июня. "Бургер Кинг" откроет свой первый ресторан в Бельгии в конце июня.
Представитель бельгийской королевской семьи Пьер Эмманюэль де Бо заявил, что использование изображения короля должно быть одобрено монархом, но у него разрешения не спрашивали. "Мы не одобряем такой подход, - сказал он. - Поскольку это делается для коммерческих целей, мы бы не дали нашего разрешения".
Впрочем, на сайте Burger King использует мультипликационное изображение Филиппа.