В Белом доме оказались не удивлены переизбранием Путина

Источник: Українські новини

В Белом доме обошлись коротким поздравлением президента России Владимира Путина и заявили, что его победа на выборах не стала неожиданностью для них. Отмечается, что Дональд Трамп не звонил лично Путину, чтобы поздравить его с переизбранием.

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Джидли заявил, что Соединенные Штаты будут работать с Россией "там, где это возможно".

"Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем налагать санкции, когда Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможности для совместной работы, которая может послужить нашим интересам", - заявил он.

"Мы не удивлены результатом", - сказал он о российских выборах.