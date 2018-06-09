В Берлине обсудят формулу Штайнмайера по Донбассу
Источник: Корреспондент.net
На встрече министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая состоится 11 июня в Германии, будут обсуждать так называемую формулу Штайнмайера по статусу Донбасса. Об этом информирует Министерство иностранных дел РФ в субботу, 9 июня.
В российском МИД также ожидают решений гуманитарных проблем.
"Необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, улучшения гуманитарной ситуации на территории Донбасса. Должны быть приняты неотложные меры по обеспечению населения региона бесперебойным водо- и электроснабжением, социальными выплатами", – отметили российские дипломаты.