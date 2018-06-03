В Берлине полицейский открыл стрельбу в соборе

Источник: Корреспондент.net

Немецкая полиция в воскресенье, 3 июня, применила оружие для обезвреживания мужчины в Берлинском кафедральном соборе.

"Около 16 часов наши коллеги в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в дебоширящего мужчину. Он получил ранение в ногу", - сообщает Twitter берлинской полиции. Там призвали не распространять непроверенных слухов.

В полиции исключили террористические мотивы в действиях дебошира. Сообщается о том, что в ходе инцидента было ранено два человека. Первоначальные данные о ранении полицейского не подтвердились. Через несколько минут после инцидента собор был оцеплен полицейским спецназом.