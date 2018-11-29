В Берлине призвали Минск отменить смертную казнь

Источник: DW

Уполномоченная правительства ФРГ по политике в сфере прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) призвала власти Беларуси незамедлительно отменить смертную казнь. Исполнение двух смертных приговоров, о которых ранее сообщили белорусские правозащитники, было осуществлено еще в мае, заявила она в четверг, 29 ноября, в Берлине.

В общей сложности, по данным Кофлер, в текущем году в Беларуси были казнены четыре человека, приговоренные к высшей мере наказания.

Нарушение права на жизнь

"Смертная казнь нарушает право на жизнь, одно из неотъемлемых прав человека", - подчеркнула она. В качестве первого шага на пути к отмене смертной казни власти Беларуси должны незамедлительно прекратить исполнение смертных приговоров, добавила немецкий омбудсмен.

Ранее сотрудники белорусского правозащитного центра "Весна" сообщили о казни двух мужчин, признанных виновными по делу об убийстве нескольких человек. Как следует из материалов дела, оба приговоренных к высшей мере наказания были членами банды "черных риелторов", состоящей из четырех человек, которые убивали людей, чтобы завладеть их квартирами. С 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек, чьи тела были обнаружены позже.

ЕС в очередной раз осудил случаи смертной казни в Беларуси. "Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием", - говорится в заявлении Майи Коцьянчич, представителя главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини. Приведение в исполнение смертных приговоров противоречит декларированной Минском готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, указывается далее.